Bakan Özlü, Sarıkaya Mağarasının açılışını yaptı

Faruk Özlü, Düzce’nin Yığılca ilçesinde bulunan ve Türkiye’de ilk 10 arasına giren mağaranın açılışını yaptı.

Düzce’de temel atma ve açılış törenlerine katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, son olarak Yığılca ilçesinde Sarıkaya Mağarasının açılışına katıldı. Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada bir anısını anlattı. Bakan Özlü, “Ben Türkiye’nin bir çok ilini gezdim. İzmir’in Çeşme ilçesine gittim orada bizim doğalgazımız yok dediler. Olur mu öyle şey bizim Yığılca ilçemiz var orada doğalgaz var. İzmir Çeşme’de doğalgaz yok inşallah bu sene Yığılca’mızda doğalgaz olacak inşaatı sürüyor. Bugün Düzce’de aynı zamanda turizm danışma ofisini açtık. Düzce merkezinde valilik önünde çok güzel bir ofisimiz var. Bakın turizme katkı sağlayacak mağaranın açılışını yapıyoruz. Düzce’nin bugünü dünden daha iyi, Düzce’nin geleceği bugünden daha iyi olacak. Düzce bölgenin yıldızı olacak” dedi.

Bakandan Yığılca belediye başkanı Yiğit’e övgü

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Yığılca belediye başkanı Muzaffer Yiğittin’ten de özgüyle bahsederek, “Yığılca belediye başkanımız Yığılca ilçesi için çalışan çırpınan ve her zaman isteyen bir başkanımızdır. Çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyorum” dedi.

"Tanıtıma önem vereceğiz"

Vali Zülkif Dağlı ise önemli bir yatırımın açılışını yaptıklarını belirterek, “Doğa tabanlı turizm diyoruz. Yüzde yüz doğadasın sloganı ile ilgimizde turizm çalışmalarını yürütüyoruz. Bu manada ilimiz İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehrin ortasında. Sakarya, Bursa gibi büyükşehirlerin çok yakınında yaklaşık 25 ile 30 milyona hitap eden bir kitleye hitap edebilecek bir durumdayız. Bu manada tam bir cazibe merkeziyiz. Ancak bunu tanıtmak ve bu arenaya sunmak zorundayız. Ulaşım önemli diyoruz Yedigöller yolumuzu genişlettik asfaltımızı yapacağız. Biraz daha tanıtımına önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bölgeye önemli katkı sağlayacak"

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit de Yığılca ilçesi için milat olabilecek bir projenin açılışının yapıldığını belirterek, “Sarıkaya Mağarası sadece Yığılca’ya değil Düzce’ye hatta bölgemize büyük katkı sağlayacak. Bu projede bizlere katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bu mağara sayesinde Düzce’miz hak ettiği değeri alacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Bakan Faruk Özlü ve Vali Zülkif Dağlı’ya plaket ve hediye verdi. Sonrasında Bakan Faruk Özlü ve protokol üyeleri dualarla mağaranın açılışını yaptı ve mağarayı gezdi. Sarıkaya Mağarasının toplam uzunluğunun 717 metre olduğu bildirildi.

Bakan Özlü açılışın ardından Düzce’den ayrıldı.