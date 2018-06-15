Bakan Özlü, Suruç’taki hain saldırıyı kınadı

Faruk Özlü, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın da aralarında bulunduğu gruba yapılan saldırı kınadı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, memleketi Düzce’de Valilik, ardından AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Düzcelilerin yoğun katılımın gösterdiği Valilik bayramlaş töreninde konuşan Bakan Faruk Özlü, Suruç’ta AK Parti heyetine yapılan saldırıyı kınayarak “AK Parti Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve AK Partili arkadaşlarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah’tan Rahmet diliyorum. Hiçbir siyasi görüş insan hayatını hiçe sayacak kadar değerli değildir. Yapılan bu saldırı tahammülsüzlüğün bir göstergesidir ve biz bunu şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıyı yapanların adalet önünde hesap vermelerini diliyoruz” diye konuştu.

“Düzce demografik yapısı ile örnek bir şehirdir”

Bakan Faruk Özlü, Düzce’de bir çok etnik kökenin kavga etmeden barış içerisinde yaşadığı bir şehir olduğunu işaret ederek “Bakın burada her siyasi partiden insanlar var. Hep beraber bayramı kutluyoruz. Bizim siyasal görüşlerimiz ayrı, farklı olabilir ama bayramlarda bir araya geliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bayramımızı kutluyoruz. Bu çok güzel bir durum. Düzce yapı olarak çok farklı bölgelerden gelen çok farklı kesimlerin yaşadığı bir şehirdir. Bakın esasen Düzce, Osmanlının demografik yapısını yansıtıyor. Düzce’de barış içinde kavga etmeden yaşıyorlar. Farklılıkları birlikte yaşatan bir kültüre sahibiz Düzce örnek ve marka bir şehirdir. Bütün Türkiye’ye örnek olması gereken bir şehirdir” ifadelerinde bulundu.

“İkinci bayramı 24 Haziranda kutlayacağız”

Bakan Faruk Özlü Valilik bayramlaşma töreninin ardından AK Parti İl teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı tek tek vatandaşların bayramını kutladı. Burada yaptığı konuşmada ise Bakan Özlü, “Bakın bugün bayram ve bir seçim süreci içindeyiz. İnşallah 24 Haziran ikinci bayramı kutlayacağız. AK Partinin zaferini kutlayacağız. Bu azimle çalışıyoruz. Daha çok çalışacağız, daha büyük işler başaracağız. Parti ayrımı gözetmeksizin çalışıyoruz. Bize gelen talepler hangi partiden gelirse gelsin yapmaya çalışıyoruz. Çünkü seçildikten sonra bütün Düzce’yi temsil ediyoruz. Biz ayrım yapmıyoruz, bu seçimde de başka partilere oy vermiş vatandaşlarımızdan oy istiyoruz. Bütün Düzce’yi kucaklamak istiyoruz. Biz Düzce’nin tamamına talibiz, herkesten oy istiyoruz” diyerek herkesin bayramını kutladı.

Bakan Faruk Özlü partililer daha sonra ilçelerde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldılar.