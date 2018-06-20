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20 Haziran 2018 18:59

Bakan Özlü: “Zafere doğru ilerliyoruz”

DÜZCE (İHA) – Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Bakan Özlü: “Zafere doğru ilerliyoruz”

20 Haziran 2018 18:59

Faruk Özlü, ‘Gençler İktidara Pedal Çeviriyor’ bisiklet turunda yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanımızı başkan yaptığımız, mecliste çoğunluğu sağladığımız zafere doğru gidiyoruz” dedi.


AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ‘Gençler İktidara Pedal Çeviriyor’ bisiklet turu düzenlediler. Turun startını Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, eşi Onur Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, milletvekili adayları verdi.


Startın ardından açıklama yapan Bakan Faruk Özlü, “Güzel bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Bugün bir bisiklet turumuz var. İnşallah 25 Haziran’da Cumhurbaşkanımızı başkan yaptığımız, mecliste çoğunluğu sağladığımız zafere doğru gidiyoruz. Ben bütün Düzcelilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Gençler bisikletlerle Düzce’yi turladılar.




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