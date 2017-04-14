Bakan Özlü’den eyalet iddialarına cevap

“Türkiye referandum sonrası eyaletlere bölünecek” iddialarına açıklık getiren Bakan Özlü, “Bunlar deli saçması söylemlerdir. Anayasa’da üniter devlet yapısı bellidir” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çilimli ilçesinde Muhtarlar Derneği binasında köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularına cevap veren Özlü, eyalet iddialarına açıklık getirdi. Özlü, “Üniter devlet yapısı Cumhuriyetin temel değerlerindendir. Anayasa’nın başlangıç maddelerine bakarsanız orada devletin yapısı tarif ediliyor. Böyle bir şey deli saçması söylemlerdir. Böyle bir şey olamaz. Son gün referanduma 3 gün kala muhalefetin kafaları bulandırma, kafaları karıştırma söylemidir. Geçen günde kontrollü darbe söyleminde bulundular. Aslı astarı olmayan şeylerdir. Bunlar seçim öncesinde ortaya atılan balonlardır. Türkiye’de muhalefetin sesi çok çıkıyor. Ama muhalefetin fikirleri çıkmıyor. Muhalefetin sesi ile muhalefetin fikirleri birbirine münasip değil. Sesini yükselten bir muhalefet değil fikirlerini yükselten muhalefet bekliyoruz ki bizde istifade edelim. Ama Türkiye’de muhalefet tembel. Böyle polemiklerle, Düzce’de de çay çorba parasıyla muhalefet yapıyorlar. Üniter devlet yapısı Cumhuriyet’in temel değerlerindendir. Anayasa’da vardır. Saçma sapan şeyler bunlara inanmayın” dedi.