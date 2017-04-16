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16 Nisan 2017 16:36

Bakan Özlü’nün annesi ambulansla oy kullanmaya gitti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yatağa bağımlı olan 85 yaşındaki annesi Behiye Özlü, ambulansla oy kullanmaya gitti.

Bakan Özlü’nün annesi ambulansla oy kullanmaya gitti

16 Nisan 2017 16:36


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce’nin Çilimli ilçesindeki Çilimli Anadolu Lisesinde 1008 nolu sandıkta oy kullandı. Bakan Özlü’nün bir süre önce beynine pıhtı atması nedeniyle Ankara’da yoğun bakımda tedavi gören ve yatağa bağımlı hale gelen 85 yaşındaki annesi Behiye Özlü, referandum seçimleri için oy kullanmaya 112 Acil Servis ekiplerinin yardımı ile geldi. Ambulansla oy kullanacağı okula getirilen Özlü, sedye ile oy kullanacağı sandığa götürüldü. Yaşlı kadın, oyunu kullanarak yine sağlık ekipleri tarafından evine götürüldü.




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