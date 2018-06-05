Bakan Özlü’nün gece mesaisi

Faruk Özlü, gece geç saatlerde Düzce ili belediye başkanları ile yapılacak çalışmalar ile ilgili toplantı yaptı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Dr. Faruk Özlü, son bakanlar kurulu toplantısının ardından Düzce’ye geldi. Düzce ili belediye başkanları ve AK Parti ilçe ve belde başkanları ile toplantı yapan Faruk Özlü, “Şu an Düzce’de bir toplantı yapacağız ve geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz. Bundan sonra neler yapacağımızı konuşacağız” ifadelerinde bulundu. Ardından toplantı basına kapalı olarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.