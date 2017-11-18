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18 Kasım 2017 17:09

Bakan Yılmaz: "Müttefikliğe yakışmaz"

DÜZCE(İHA) – Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, NATO tatbikatındaki skandalla ile ilgili "Müttefikliğe yakışmaz.

Bakan Yılmaz:

18 Kasım 2017 17:09

Müttefiklik ne demektir? ’Savaş olduğunda sana bir saldırı olduğunda senin yanında ben de can vermeye hazırım’ demektir. Dolayısıyla bu müttefikliğin gereği sizi karşı tarafa koymak değil" dedi.


Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü bir takım etkinliklere katılmak üzere Düzce’ye geldi. Bakan Yılmaz ve Özlü ilk olarak Düzce Valiliğine gelerek burada brifing aldı; ardından milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri ile toplantı yaptı.


Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Düzce’de 2018 yılı sonu itibariyle eğitimle ilgili hiçbir sorunun kalmayacağını belirterek, "’Bu böyle olsa daha iyi olurdu’ diye söz bırakmayacağız" dedi.


Bakan Yılmaz NATO tatbikatında yaşananların müttefikliğe yakışmadığını belirterek, "Müttefiklik ne demektir? ’Savaş olduğunda sana bir saldırı olduğunda senin yanında bende can vermeye hazırım’ demektir. Dolayısıyla bu müttefikliğin gereği sizi karşı tarafa koymak değil. Her halükarda sizin yanınızda olmak ve birlikte bu yolda mesafe almaktır. Dolayısıyla Türkiye bir oldukça beraber oldukça bu sıkıntıları aşmasını bilecektir" diye konuştu.


Açıklamanın ardından her iki bakan da ’Annem Varsa Ben de Varım’ projesi etkinliğine katıldı.




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