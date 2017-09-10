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10 Eylül 2017 14:32

Balık tezgahında zam şampiyonu kalkan balığı oldu

Batı Karadeniz’in en önemli limanlarından Düzce’nin Akçakoca ilçesinde denize avlanmaya çıkan balıkçılar, tezgahları süsledi.

Balık tezgahında zam şampiyonu kalkan balığı oldu

10 Eylül 2017 14:32


Av sezonunun açılmasıyla denize açılan balıkçı tekneleri, az da olsa kıyıya palamut, mezgit, istavrit ve barbunla yanaştı. Kalkan balığı zam şampiyonu oldu.Kilosu 75 liradan 100 liraya yükseldi.


Tanesi 15 liradan satılan palamutlarıjn yanı sıra Hamsi 15,İstavrit 10,Mezgit 10-20,Çupra 10, Levrek 12,Alabalık tanesi 3.5 liradan satışa sunuldu.


Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla balıkçıların denize açıldığını anımsattı.


İlk günlerde az sayıda balık çıktığını ifade eden Karakaş, "Balıkçılar gece avlanma mesaisinin ardından gündüz Akçakoca limanına döndüler. İkinci gün olmasına rağmen ne çok iyi ne de çok kötü diyebileceğimiz balık aldılar ancak ilerleyen günlerde hava şartlarına bağlı olarak iyi bir balık sezonu geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.




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