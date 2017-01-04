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04 Ocak 2017 12:48

Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Karakaş; "Karadaki tekneler Lunapark yüzünden parçalandı"

Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Karakaş;

04 Ocak 2017 12:48

Akçakoca Balıkçı Barınağı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, geçtiğimiz hafta Karadeniz’de yaşanan fırtınada karada bulunan teknelerin lunapark yüzünden parçalandığını iddia etti.
Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçı barınağında bulunan fırtına nedeniyle karada bulunan teknelerin parçalanması ve zarar görmesine ilişkin açıklamada bulundu. Karakaş, "İlk kez böyle bir fırtına olmuyor. Tüm balıkçılar fırtına öncesi önlemini alır. Ancak önlem alınmasında balıkçıları engelleyen tek konu Lunapark malzemelerinin aldırılmaması. Dalganın barınağın duvarını aştığını balıkçılarımız biliyor bu nedenle teknelerini lunapark malzemesinin olduğu alana koyarak önlem alıyorlardı. Lunapark kaldırılmadığı için balıkçılarda önlem alamadı ve karada bulunan tekneler dev dalgalar nedeniyle parçalanmasına sebep oldu" dedi.



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