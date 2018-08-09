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09 Ağustos 2018 12:04

Balıkçılar Balıkçı Barınağında havai fişek atılması istemiyor

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, Balıkçı barınağında eğlence amaçlı atılan hava fişek atılmasına karşı olduklarını söyledi.

Balıkçılar Balıkçı Barınağında havai fişek atılması istemiyor

09 Ağustos 2018 12:04


Balıkçılar mal güvenliği ve doğal hayatı korumak adına balıkçı barınağında her türlü havai fişek atılmasına izin verilmemesini istiyor. Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, "Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Akçakoca Balıkçı Barınağının kiracısı ve işletmecisidir. Şehrin merkezinde yer alması hasebiyle kamu yararı gördüğümüz her talepte barınağın kullanılmasına müsaade etmekteyiz. Akçakoca balıkçı barınağının sınırları içerisinden havai fişek atılmasının kamu yararına olduğu kanaatinde değiliz. Ayrıca havai fişek atılması üyelerimizin mal güvenliği açısından son derce tehlikelidir. Havai fişeklerden gelen kıvılcımları ağlara düşmesi yüzünden birçok üyemizin ağları yanmıştır. Bu yanma eylemi yavaş ve sine sine gerçekleştiği için ispatlamamız mümkün olmamaktadır. Her yıl bu sebeple birçok üyemiz maddi kayıplar yaşamaktadır. Öte yandan havai fişek atılması balıkçı barınağı çevresinde oluşmuş doğal hayata da büyük zararlar vermektedir. Üyelerimizin mal güvenliği ve doğal hayatı korumak adına balıkçı barınağında her türlü havai fişek atılmasına izin verilmemesini talep etmekteyiz. Bu nedenle bu isteğimizi bir dilekçe ile Akçakoca Kaymakamlığına sunduk" ifadelerinde bulundu.




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