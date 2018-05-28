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28 Mayıs 2018 13:44

Balıkçılar çapara oltası yapımına başladı

Akçakoca’da balıkçılar balık sezonu için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, palamut avcılığı için çapara oltası yapım çalışmalarına başladı.

Balıkçılar çapara oltası yapımına başladı

28 Mayıs 2018 13:44


Akçakoca Balıkçı barınağında balıkçılar, yeni av sezonu için tüm hazırlıklarını yapmaya başlarken, balıkçılar palamut avı için çapara oltalarını hazırlıyorlar.


Balıkçılar, Çapara oltalarının hazırlanmasının meşekkatli olduğunu dile getirerek, misineye oltaları bağlamanın sorun olmadığını ancak oltaların yanına martı tüyü bulmakta zorlandıklarını ifade ettiler.


50 metre uzunluğundaki misineye 20 ile 30 cm arayla martı tüyü ile birlikte oltayı bağladıklarını ifade eden balıkçılar, martı tüyünün palamut balığının yem sanarak saldırmasıyla yakalandığını dile getirdiler.




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