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30 Haziran 2018 11:34

Balıklama dalmak isterken kafasını kum zemine çarptı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde balıklama dalmak isterken denizin sığ olması nedeniyle kafasını kum zemine çarpan şahıs yaralandı.

Balıklama dalmak isterken kafasını kum zemine çarptı

30 Haziran 2018 11:34


Edinilen bilgiye göre, E. A. (35), bir grup arkadaşı ile denize girmek için Edilli plajına geldi. Koşarak denize giden E.A., balıklama dalmak isterken suyun sığ olması nedeniyle kafasını kum zemine çarptı. Kısa bir süre baygınlık geçiren şahıs, arkadaşlarının yardımı ile kıyıya çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, çarpmanın etkisi ile incinen boynuna anında müdahale ettikleri şahsı Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahsın çarpmanın etkisiyle vücudunda his kaybı olduğu ve müşahede altında tutulduğu öğrenildi.




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