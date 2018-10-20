Banka görevlileri oyaladı, polis yakaladı

Telefon dolandırıcısının istediği parayı hesaba yatırtan polis, banka görevlilerinin oyaladığı dolandırıcıyı parayı çekerken suçüstü yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Düzce'nin Bolu Caddesi üzerindeki bir bankanın şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K isimli bir şahsı arayan O.A kendisini polis olarak tanıtarak hesabına 102 bin lira yatırılmasını istedi. Bu sırada F.K dolandırıldığını anlayarak durumu hemen Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bu esnada F.K. de bankaya para yatırarak hesabı incelemeye aldırdı. O.A. hesaba yatırılan parayı çekmek için banka şubesine gidince incelemede olan hesabı gören banka görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. Bu arada şüpheli O.A.'yı banka şubesinde banka görevlileri oyalamaya çalıştı. İhbarı alan polis ekipleri, Bolu Caddesi üzerindeki bir bankanın şubesine giderek sık aralıklarla para çeken ve hareketleri şüpheli olan O.A'yı takibe aldı. Şahıs para çekerken gözaltına alındı.

Banka şubesinde polisleri karşısında gören O.A, suçunu itiraf etti. Bankada bir süre bekletilen ve paraları tutanakla geri alan polis ekipleri, şahsı sorgulamak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.