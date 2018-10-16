Banu Noyan: “Sosyal medyanın önemini kimse küçümsememeli”

DÜZCE (İHA) – Düzce'de üniversite öğrencileri ile bir araya gelen organizasyon dünyasının önde gelen isimlerinden Banu Noyan, sosyal medya ile ilgili olarak “Belki telefonla konuşamıyoruz, yazışmalarımız azaldı gibi gözükse de, buluşmalarımız azaldı gözükse de sosyal medyanın önemini kimse küçümsememeli diye düşünüyorum'' dedi.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan “İletişim Ekimi” isimli programa katılan organizasyon dünyasının önde gelen isimlerinden Banu Noyan, yaşadıklarını ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Banu Noyan, gençlere yaptıkları işi severek yapmalarını aşkla yapmaları gerektiğini işaret ederek “25 yıllık bir iletişimcilik sonunda 18 yıldır da kendi şirketimde bu işi yapıyorum Türkiye'de birçok sayılı organizasyona imza atıyorum ama bu işi aşkla yapılacak bir iş bende çok aşkla yapıyorum. Arkadan gelen bütün gençlere de sevmedikleri işi yapmamalarını öneriyorum, onlar sevdikleri işi yapsınlar. Özellikle iletişim iyi insan ilişkisi demek değildir. İletişim başka bir şey daha teknik bir şey. İnsanlarla iyi ilişki kuranlar değildir iletişimciler tekniği bilen belli protokolleri bilenlerdir. Dolayısıyla da arkamızdan çok cevher gençler geliyor görüyorum bende onlara elimden geldiği kadar destek verdim, vereceğim de” dedi.

“Sosyal medyanın gücüne inanıyorum”

Banu Noyan sosyal medyanın önemli olduğunu ifade ederek, “İnsanlar her istediğini yapma özgürlüğüne sahip olabilirler ama hangi şartla başkalarını üzmemek ve zarar vermemek kaydıyla, dolayısıyla da evet o klavyeye oturunca biraz coşuyor olabilirler. Tatbikide doğru bir şey değil insan kendini bilmeli. Yaşarken kendimizi yenilememiz lazım, aslında bana göre çok önemli sosyal medya bunu yok saymak imkansız. Bunu yok sayanların kendisini kandırdıklarını düşünüyorum. Evet dolayısıyla da sosyal medyanın gücüne inanıyorum daha çok paylaşıyoruz daha çok birbirimizden haberdar oluyoruz. Evet belki telefonla konuşamıyoruz yazışmalarımız azaldı gibi gözükse de buluşmalarımız azaldı gözükse de sosyal medyanın önemini kimse küçümsememeli diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.