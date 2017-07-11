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11 Temmuz 2017 12:58

Barınaktaki hayvanlar sahiplenilmeyi bekliyor

Düzce Belediyesi mevsim şartları nedeniyle köpek ve kediler için mama ve su takviyesi yapıyor.

Barınaktaki hayvanlar sahiplenilmeyi bekliyor

11 Temmuz 2017 12:58


Düzce Belediyesi Beyaz Masa’ya en çok gelen şikayetlerden biri sokak hayvanlarının toplatılması yönünde oldu. Haziran-Temmuz dönemlerinde yüzde 69,4 oranında bu konuda şikayet geldi.


Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından özellikle başıboş köpekler için “toplama” çalışmaları gerçekleştiriliyor. Belediye’ye ait hayvan barınağında bakım ve tedavileri yapılıyor, küpeleri takılıyor. Başıboş hayvanların giderek arttığına dikkat çeken yetkililer, hayvanseverlere çağrı yaparak bu tür hayvanların sahiplenilmesi istiyor.




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