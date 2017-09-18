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18 Eylül 2017 15:14

Baro Başkanı Ay Gaziler Günü kutladı

Baro Başkanı Av.

Baro Başkanı Ay Gaziler Günü kutladı

18 Eylül 2017 15:14

Azade Ay, 19 Eylül Gaziler Günü’ne ilişkin bir mesaj yayımladı.


Av. Azade Ay 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘mareşal’ rütbesi ve ‘gazi’ unvanının verilişinin yıl dönümünde, vatanın bölünmez bütünlüğü, devletin bekası ve milletin birliği uğruna canlarını ortaya koyan ve gazilik rütbesine yükselen kahramanları şükran ve minnetle anıyorum. Köklü devletin temellerine en sağlam ve en kıymetli harcı kattıklarını asla akıllarımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve edebiyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anar, hayatta olan gazilerimize en derin minnet ve şükran duygularımızı sunarım” ifadelerinde bulundu.




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