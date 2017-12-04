Azade Ay, Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83. yıldönümünü kutladı.

Türk Kadınının seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83. Yıldönümü nedeniyle Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, yazılı bir açıklamada bulundu.

Baro Başkanı Av. Ay, 5 Aralık gününün yalnızca Türk kadını için değil, dünya kadınları için çok önemli bir tarih olduğunu belirterek “Bundan tam 83 yıl önce, 5 Aralık 1934’te, Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesini düzenleyen Anayasa değişikliği TBMM tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir. Devrim niteliğindeki bu Anayasa değişikliği ile Türk kadını, batılı hemcinslerinin büyük bir bölümünden yıllar önce bu önemli hakka sahip olmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti, birçok alanda olduğu gibi bu alanda da Avrupa ülkelerine öncülük etmiştir. Ne var ki aradan geçen süreç zarfında kadınlarımızın temsil noktasında hedeflenen seviyeye gelemediğini üzülerek görmekteyiz. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız, iş temsil makamlarında yer almaya geldiğinde geri plana atılmakta, adaylıkları çeşitli gerekçelerle engellenmektedir. Aynı vasıflara sahip kadın ve erkek adayların arasında bir seçim söz konusu olduğunda ise tercih maalesef genellikle erkek adaydan yana kullanılmaktadır. Son durumda mevcut 543 milletvekilimizin yalnızca 76’sı kadın olup, meclisimizde kadın milletvekili oranı yalnızca yüzde 14’tür. Ülke yönetiminde kadınlarımızın daha fazla yer alabilmesi için pozitif ayrımcılık temellerinde bir dizi atılımların yapılmasının gerektiği açıktır. Aday ve sıralama belirleme süreçlerinde yerleşik erkek egemen yaklaşımdan vazgeçilerek, kadınların meclise daha yüksek oranda girebilmesinin önü açılmalıdır. Kadınlarımızın eşit oy haklarının eşit temsile dönüşmesinin demokrasimiz için önemli bir gereklilik olduğunu bir kez daha hatırlatır, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 83. yıldönümünü Düzce Barosu adına kutlarım” ifadelerinde bulundu.