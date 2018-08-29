Baro Başkanı Azade Ay, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Baro Başkanı Azade Ay, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında “26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle nihayete erdirilmiş, Türk milleti varoluş mücadelesini büyük ve destansı zaferle kazandığını tüm dünyaya ilan etmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, küllerinden yeniden doğan Türk Milleti’nin varlığından, birlik ve beraberliğinden, bağımsızlığından ve özgürlüğünden en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğinin en büyük simgelerindendir. 96. yılını kutlamakta olduğumuz bu zafer, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin yolunu açmakla birlikte, Türk Ulusunun etnik köken, din, dil ayrımı gözetmeksizin emperyalist güçlere karşı ulus bilici ile bir bütün olarak gösterdiği özgürlük mücadelesi ile tüm dünya uluslarına örnek olmuştur. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de Ülkemize, Cumhuriyetimize, demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze kastetmek isteyenler, Türk Milleti’nin vatanına ve bağımsızlığına olan düşkünlüğü karşısında hiçbir şekilde başarılı olamayacaklarını çok iyi bilmelidirler.

Büyük zaferin 96. Yıl dönümü vesilesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı ve onuru için gözlerini kırpmadan ölüme giden Kurtuluş Savaşı Kahramanlarımızı Düzce Barosu adına rahmet ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerinde bulundu.