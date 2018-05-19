Baro Başkanı Azade Ay, “Bağımsızlık yürüyüşümüzün başlangıcıdır”

Azade Ay, “19 Mayıs, bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği, bağımsızlık yürüyüşümüzün başlangıcının tarihidir” dedi.

Baro Bakanı Azade Ay 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında “Bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği, bağımsızlık yürüyüşümüzün başlangıcının 99. Yıl dönümünde bu özel günü Türk gençliğine armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anar, 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı Düzce Barosu adına kutlarım” ifadelerinde bulundu.