Baro Başkanı Azade Ay, “Davaların takipçisi olacağız”

Azade Ay, istismarın önüne geçilmesinin ancak ve ancak toplumun sağlıklı ve iyi eğitimli bireylerden oluşması ile mümkün olabileceğini söyledi.

Baro Başkanı Ay, Düzce Barosu olarak her türlü şiddet ve istismarın vakalarının takipçisi olacaklarını belirterek “Son günlerde ardı ardına gelen çocuklara yönelik istismar haberleri hepimizi derinden sarstı. Daha da vahimi adli makamlara yansıyan istismar vakaları ne yazık ki buzdağının görünen yüzü. Her ne kadar yapılan yasal düzenlemelerle bu nev’i suçların cezasız kalmaması ve faillere verilecek cezaların arttırılması noktasında olumlu gelişmeler yaşanmış ise de olayların yalnızca ceza sistemi yönünden değerlendirilmesinin uzun vadeli bir çözüm getirmeyeceğini biz hukukçular olarak defaten açıklamış idik. Bu bağlamda kimyasal hadım da dahil olmak üzere bir dizi seçenek yaptırım tartışılmakla birlikte asıl amacın tek tek failleri cezalandırmanın çok daha ötesinde, söz konusu olayların en aza indirilmesini sağlamak olduğu unutulmamalıdır. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarının büyük bir bölümünün sadece cinsel saikle işlenmediği, bu olayların toplumda artan şiddet eğilimi ve ahlaki yozlaşmanın bir sonucu olduğu açıktır. Zira vakaların büyük bölümünde failler, kendilerini korumaları mümkün olmayan mağdurlara karşı her türlü zarar verme kastı ile hareket etmekte, bunu da kendilerine hak olarak görmektedirler. Bu sebeple yalnızca suçun cinsel niteliği ele alınarak yaptırım öngörmek, bu suçlarla mücadelede yeterli olmayacaktır. Belirtilen nedenlerle, tıpkı şiddetle mücadele gibi, özellikle çocuklara yönelik istismar vakalarının artışı bir olgu olarak ele alınmalı ve toplum olarak nasıl bu hale geldiğimiz başta iktidar olmak üzere hepimiz tarafından ciddiyetle sorgulanmalıdır. Bununla beraber gelecek nesillerimizin sağlıklı yetiştirilmesi noktasında Milli Eğitim Bakanlığı ve çocuklarımızın korunması açısından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na büyük bir görev düşmektedir. Nitekim istismarın önüne geçilmesi ancak ve ancak toplumun sağlıklı ve iyi eğitimli bireylerden oluşması ile mümkündür.

Bizler Düzce Barosu olarak, ilimiz genelinde yaşanan her türlü şiddet ve istismar vakalarının karşısında, buna yönelik davaların yakın takipçisi olduğumuzu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılacak tüm çalışmalara destek vereceğimizi bildiririz” dedi.