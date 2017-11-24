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24 Kasım 2017 09:56

Baro Başkanı Azade Ay öğretmenler gününü kutladı

Düzce Baro Başkanı Av.

Baro Başkanı Azade Ay öğretmenler gününü kutladı

24 Kasım 2017 09:56

Azade Ay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.


Baro Başkanı Av. Azade Ay yayınladığı mesajında “Başöğretmen Atatürk diyor ki; ‘Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ Günümüzde devletler arasındaki mücadele şekil değiştirmiş, bilimsel ve teknolojik alandaki rekabet en önemli yarış haline gelmiştir. Söz konusu yarışta ön sıralarda yer almak isteyen ülkelerin en büyük önceliklerinin eğitim olması gerektiği su götürmez bir gerçektir. Bu bağlamda genç nesillerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin önem ve değeri bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Yurdumuzun dört bir yanında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerini ifa eden, bugünlerimize ulaşmamızda büyük emek sahibi olan, aydınlık yarınlarımızın mimarı tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü Düzce Barosu adına kutlarım” ifadelerinde bulundu.




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