Baro Başkanı Azade Ay “Şiddetle mücadele kavramı müfredata alınmalı”

Azade Ay, şiddet kavramının ve mücadele gerekliliğinin müfredata alınarak okullarda gençlere ders olarak okutulması gerektiğini söyledi.

Düzce Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri tarafından düzenlenen basın açıklamasında kadına yönelik şiddetin boyutları ve alınması gereken tedbirler ile ilgili kamuoyu bilgilendirildi.

Baro Başkanı Azade Ay, yasal düzenlemeler ve bağlayıcı nitelikteki uluslararası sözleşme hükümlerine karşın, ülkemizin halen kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda Dünya sıralamasında oldukça gerilerde kaldığını ve şiddet ayrımcılığının boyutlarının her geçen yıl arttığını dile getirerek “Verilere göre 2016 yılında kadın cinayeti sayısı 278 iken 2017 yılının ilk on ayında bu sayı 286’dır. Kadın ölümleriyle sonuçlanan şiddet olayları yıllara göre artış göstermektedir. Bununla birlikte kayıtlara geçen rakamlar buz dağının görünen yüzü olup, şiddet nedeniyle intihara sürüklenen yahut şiddet mağduru olmasına rağmen kaza eseri hayatını kaybettiği bildirilen onlarca kadın bulunmaktadır. Öte yandan her gün onlarca kadın fiziksel şiddetin yanı sıra taciz ve tecavüz eylemlerine maruz kalmakta, işkence görmektedir. Yine pek çok kadın çalışması engellenerek yahut ağır işlerde çalıştırılmakla birlikte kazancı elinden alınarak ekonomik şiddete uğramaktadır. Daha da vahimi duygusal ve psikolojik şiddet mağduru yüz binlerce kadının sessiz çığlıklarını duyan kimse bulunamamaktadır” dedi.

“Yalnız yasalarla olmaz”

Şiddetle mücadelenin, yalnızca ceza yasalarını uygulamaya koymak suretiyle başarılı olamayacağını savunan Avukat Azade Ay, bu konuda toplumun tüm bileşenlerini ve sosyal hayatın tamamını içine alan geniş çaplı bir dönüşümün tüm mevzuata hakim olmasını talep ederek “Zira şiddet her zaman ceza yasalarında basma kalıp tanımlanan suç tipleri ile sınırlı kalmamakta, boyut, şekil ve süreklilik yönünden zaman içerisinde çok fazla değişik türlerle karşımıza çıkmaktadır. Yine mağdurların özellikle mahalle baskısı olarak adlandırılan toplumsal yönelimler nedeniyle pek çok kez mağduriyetlerini değil ilgili makamlara, en yakınlarına bile anlatamadıkları, bazen de anlatsalar dahi yaşadıklarının önemsiz olaylar olduğu öne sürülerek reddedildikleri bilinen bir gerçektir” diye konuştu.

“Cezasız kalmayacak”

Baro Başkanı Azade Ay, kadına yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmayacağını vurgulayarak “Bununla beraber şiddet eylemlerini yalnızca bireysel eylemler olarak değerlendirmek suretiyle faillerin cezalandırılmasıyla yetinmek, olayların toplum psikolojisinde yarattığı travmayı yok saymak anlamına gelmektedir. Söz konusu yaklaşım, şiddetin önüne geçmekten ve yeni şiddet eylemlerini engellemekten ziyade, yalnızca baskılamaya yönelik bir yaklaşımdır ve uzun vadede asla olumlu sonuç veremez” şeklinde açıklama yaptı.

“Müfredata alınmalı”

Şiddet kavramının ve mücadele gerekliliğinin müfredata alınarak okullarda gençlere ders olarak okutulmasını istediklerini ifade eden Ay şöyle devam etti: “Devletlerin toplumda kanayan bir yarayı tedavi ederken, yeniden yara açılmaması için gerekli önlemleri alma yükümlülüklerinin bulunduğu kuşkusuzdur. Bu kapsamda kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi için küçük yaştan itibaren bireylerin bilinçlendirilmesi, en küçük sosyal birim olan ailelere inilerek ana – baba eğitimlerinin tüm vatandaşlara yaygınlaştırılması, şiddet kavramının ve mücadele gerekliliğinin müfredata alınarak okullarda gençlerimize ders olarak okutulması gerekmektedir. Diğer taraftan adli mercilerin önlerine gelen kadına yönelik şiddet vakalarının titizlikle araştırılması, olayların her ne şekilde olursa olsun basit vakalar olarak değerlendirilmeyerek sebep ve sonuçları ortaya koyulmak suretiyle Barolar, üniversiteler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde önleyici tedbirlerin düzenlenmesinde dikkate alınmasının sağlanması zorunludur. Ancak böyle bir toplumsal dönüşüm uzun vadede şiddet eylemlerinin en aza indirgenmesini sağlayabilecektir.”

“Şiddet sonlanana kadar çalışacağız”

Azade Ay, Kadına yönelik her türlü şiddet sonlanıncaya kadar Baro olarak çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizerek “Kadını ve erkeğiyle bilinçlenen toplumda daha sağlıklı bireylerin yetişeceği, kadının da erkek ile aynı insan haklarına sahip olduğunun toplum tarafından içselleştirileceği kuşkusuzdur. Bu özel gün dolayısıyla Düzce Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, kadının cinsel, fiziksel, psikolojik bütünlüğünün dokunulmaz olduğunu, kadına karşı cinsiyetçi yaklaşıma dayanan tüm şiddet ve ayrımcılık eylemlerinin karşısında duracağımızı, kadına yönelik her türlü şiddet sonlanıncaya kadar Baro olarak çalışmalarımızı sürdüreceğimizi bir kez daha önemle bildiririz” dedi.