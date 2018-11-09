Baro Başkanı Azade Ay'dan 10 Kasım mesajı

Azade Ay, Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlandığını 80. yıl dönümünde yaptığı açıklamada “10 Kasımları bir matem günü olarak kabul etmek yerine, fikirlerine yönelmek onu anlamak adına bir fırsat günü olarak görmeliyiz” dedi.

Bardo Başkanı Avukat Azade Ay, 10 Kasım nedeniyle yayınladığı mesajında “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız günün 80. yıl dönümünde, O'nu bir kez daha özlemle, saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz. Büyük liderler için kuşkusuz ki matem değil; fikirlerine sadakat gereklidir. Bu nedenle 10 Kasımları bir matem günü olarak kabul etmek yerine, fikirlerine yönelmek onu anlamak adına bir fırsat günü olarak görmeliyiz. Demokratik, laik ve çağdaş değerlerinden oluşan kişiliğindeki bütünleştirici kimliği, bizleri bölünmez bir bütün olarak yaşatacak en büyük güçtür. Bu düşünce ve duygularla, ilke ve devrimleri ile hiç sönmeyecek bir meşale misali aydınlattığı uygarlık yolunda kararlı ve istikrarlı ilerleyişimizi sürdürmeliyiz. İç ve dış düşmanlarımıza karşı en güzel cevabı, O'nu anmayı bırakıp anlamaya başladığımız zaman, O'nu yakamızda taşıdığımız kadar fikir ve eylemlerimizde de taşıyabildiğimiz zaman, O'nu özlediğimiz kadar özümsediğimiz zaman, O'nunla yarışan ama onu aşmış yeni Mustafa Kemalleri yetiştirebildiğimiz zaman vereceğimiz inancıyla saygı, özlem ve minnetle anıyoruz” ifadelerinde bulundu.