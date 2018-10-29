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Baro Başkanı Azade Ay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Av.

Azade Ay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı bu yolda ilerleyeceğimize söz verir, yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını Düzce Barosu adına kutlarım” dedi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Baro Başkanı Avukat Azade Ay, “19 Mayıs 1919 günü özgürlük meşalesinin yakılması ile başlayan, Amasya Tamimi ile doğum belgesi düzenlenen, çağdaş demokratik hukuk devleti olması ideali ile kurulan Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünde, aynı inanç ve ülkü ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşlarını saygı ve şükran ile anar, Cumhuriyetimizin kazanımlarından bir an için ödün vermeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı bu yolda ilerleyeceğimize söz verir, yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını Düzce Barosu adına kutlarım” ifadelerinde bulundu.

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