Başarılı girişimciler belli oldu

Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark işbirliği ile düzenlenen ve üç gün süresince yoğun bir maraton şeklinde devam eden “Hackathon Düzce” etkinliğinin ödül törenine; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Şahin, Düzce Teknopark uzmanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve girişimciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Düzce Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Şahin, yeni Teknopark binasında Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin ardından ikinci etkinliklerini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yazılım tabanlı “Hackathon Düzce”nin düzenledikleri dördüncü iş fikri yarışması olduğunu dile getiren Şahin, yarışmaya yaklaşık 100’den fazla başvuru olduğunu söyledi. Bu tür yarışmalarla güzel bir ekosistem oluştuğuna işaret eden Özkan Şahin, ortaya konan yenilikçi projelerin ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi. Son olarak etkinliğe destek olan Viveka firması, DÜKAT öğrenci topluluğu, mentörlere ve sektör temsilcilerine teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise, geçen hafta Düzce Üniversitesi öğrencilerinin SEDAŞ proje yarışmasında başarılar kazandığını ve bu sonuçların gurur verici olduğunu ifade etti. Burada atılan küçük filizlerin öğrencilerin kariyer hayatına katkı sağlayacağını dillendiren Prof. Dr. İlhan Genç, tüm yarışmacılara başarılar diledi.

“Fikrinle Geleceğe Yön Ver” sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen Hackathon Düzce etkinliğinde yaş, sınıf, bölüm sınırlaması olmaksızın hayalindeki iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimciler, fikirden şirkete uzanan bir başarı öyküsü için yarıştılar.

Düzce Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ve 120’den fazla girişimcinin başvuru yaptığı Hackathon Düzce’18 etkinliğinde birbirinden farklı 20 fikir ortaya çıktı. Fikir sunumlarının oylandığı etkinlikte, oylama sonucunda katılımcılar tarafından en çok oy alan fikirler ve diğer katılımcıların destekleriyle 12 farklı takım oluşturuldu.

Katılımcıların fikirlerini sunmasıyla başlayan ve ardından seçilen fikirler doğrultusunda takımların oluşturulmasıyla devam eden Hackathon Düzce etkinliğinde takımlar 48 saat boyunca, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler ve mentörlerin desteğiyle çalışmalarını gerçekleştirdiler. Sonrasında fikirlerini iş modeline çevirerek olgunlaştıran takımlar, jüri önünde demo sunumlarını yaparak ter döktüler.

Fibrobeton İşletme Müdürü Bülent Lafçı, Sancaklı Mobilya İmalat Müdürü Sarper Sancaklı, Teknorot Ar-Ge Müdürü Murat Arslanoğlu, Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin, Realkom Genel Müdürü Mutlu Kayan, Realkom Ar-Ge Müdürü Metehan Öztoprak, Carpedu Firma Sahibi Alaattin Cate, Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Subaşı, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Kanuni Er, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Korkut’tan oluşan jüri üyelerinin puanlamaları sonucunda, Türkiye’nin en yenilikçi, yaratıcı, başarılı ve geleceği parlak girişimlerini seçen, seçilen bu başarılı girişimlere yeni değer ve fırsatlar yaratan yatırımcılarla buluşturmayı hedefleyen Hackathon Düzce kapanış programı ile ilk üçe giren girişimciler ödüllendirildiler.

Hackathon Düzce etkinliğinde birincilik derecesini kazanan “Miting” adlı takım büyük bir başarının sahibi olurken, Teknogarden takımı ikinci, DiscoverUp takımı ise üçüncülük derecesi elde etti.