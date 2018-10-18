Başarının sırrı doğru kararlardır

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen program, Islak Mendilin Mucidi Ataman Özbay'ın “Girişimcilik, Risk ve İletişim” başlıklı söyleşisiyle başladı. Kendi hayat hikayesinden bahseden ve başarılı olduğu girişimcilik alanlarından örnekler veren Ataman Özbay, Düzce Üniversitesi öğrencilerine seslenerek “Sizlere dokunabilmek için buradayım. Dokunabileceğim birkaç öğrenci olsa bile dünyanın en mutlu insanı olacağım. Hep mücadele ettim ve ‘Bugün ben ne yaptım' diye kendime hesap verdim. Başarının sırrı burada. Başarının sırrı, doğru kararlar alabilmekte. Doğru kararların sırrı tecrübeler, tecrübelerin sırrı ise yanlış kararlardadır.” şeklinde konuştu. Gençlere sosyal medya ve televizyonda çok vakit geçirmemelerini tavsiye eden usta girişimci, söyleşisinin sonunda öğrencilere kendi yazmış olduğu kitapları hediye etti.

#iletişimekimi etkinliği, Ali Kömürcü moderatörlüğünde Jineps Atölye ekibinin “Kadın İsterse” başlıklı sunumlarıyla devam etti. Jineps Atölye ekibi, kadın girişimciler konusuna farklı bir pencereden yaklaşarak el sanatları üzerine yaptıkları çalışmalardan söz etti. Başka bir söyleşide ise davetli konuşmacı Rıfat Cıngıllıoğlu, “Mobil Uygulama Sunumu” ile programa katkı sağladı.

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Polat'ın moderatörlüğünü yaptığı programda ise; CNN Türk Haber Muhabiri Fulya Öztürk “Muhabir Dili ve İletişim” başlıklı sunumuyla iletişime, medya ve habercilik anlayışı açısından farklı bir boyut getirdi. Habertürk Muhabiri Serdar Yazıcı ise “Yeni Medya Ortamlarında Örgütlenme ve Toplumsal İletişim Etkisi” başlıklı konuşmasıyla bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Etkinlikler kapsamında, ilgi alanlarına yönelik düzenlenen atölye çalışmaları da katılımcılara farklı fırsatlar sundu. #iletişimekimi organizasyonunun üçüncü günü, yapılan söyleşilerin ardından sona erdi.