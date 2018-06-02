Başbakan Yıldırım: "Yerli otomobili hiç kimse durduramaz"

Hiç kimse durduramaz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Düzce’de miting yaptı. Anıtpark Meydanı’nda düzenlenen mitinge Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mitinge konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Gölcük Yalova depremlerini yaşadık. O zaman iktidarda olanlar depremin altında kaldılar. Van depreminde Türkiye ayaktaydı, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanları ile birlikte 4 saat içinde Van’daydık. Biz taş üstüne taş koyan iktidarız. AK Parti döneminde kendi tankını, kendi topunu, helikopterini yapar hale geldi. Bugünlerde petrol aramaları için Fatih gemisi ‘Vira Bismillah’ diyerek Akdeniz’e açıldı. Bugün çocuklarımız tabletler ile bilişimin gerektirdiği her türlü teknolojiyi kullanarak eğitim alıyor. 8. sınıfta bir milyon öğrencimiz ter döktü, geleceğimiz için zorlu bir sınavdan geçti, bütün çocuklarımıza Allah zihin açıklığı versin. Türkiye’nin şehirlerini birbirlerine bölünmüş yollarla bağladık. Türkiye’nin doğusu ile batısını birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz" dedi.

"Yerli otomobili hiç kimse durduramaz"

"Türkiye 16 yıldır, AK Parti ile kalkınma, büyüme, gelişme diyor" diyen Başbakan Yıldırım, "Düzceli kardeşlerim, ‘Vakit, Türkiye’ye vakti’ diyor. 24 Haziran’da sandıklara giderek Türkiye’yi şaha kaldıracak mıyız? Birlik, bolluk için bir kere daha AK Parti demeye var mıyız? Düzce, bugün bir başka güzelsin. Adaylar ağız birliği yapmış, Tayyip Erdoğan ve diğerleri. Recep Tayyip Erdoğan’ı indireceklermiş. Sizin gücünüz milletin adamına yeter mi? Dualar ile milletin gönlüne taht kurmuş Recep Tayyip Erdoğan’a yeter mi? Bu millet FETÖ’cülere teslim etmedi, size teslim eder mi. Yerli otomobili yapmayacağız diyorlar, bu yerli otomobilin sahibi de, yetkilisi de Faruk Özlü’dür. Hiç kimse durduramaz. 200’e yakın ülkeye otomotiv sektöründe ihracat yapıyor. Ey İnce bir şeyi konuşmadan önce inceden, inceye düşün, ince ele. Ben bu işe karşıyım diyor. Her şeye karşı olan, Kanal İstanbul’a, otomobil üretmeye, yapılan bunca hizmetlere karşı olana bu ülke teslim edilir mi? FETÖ aklının projelerini millete anlatıyor. 24 Haziran’da ampul sönecek diyor. Kimin ampulü sönecek, kimin ışığı yanacak millet size gösterecek. Yak ışıkları bir kez daha Türkiye aydınlansın" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’yi hedef alanlar, siyaset mühendisliği yapanlar kaybetmeye mahkumdur"

"Güçlü Cumhurbaşkanı için güçlü AK Parti’ye ihtiyaç var" diyen Başbakan Yıldırım, "İnşallah onun için Düzce 3’te 3 diyor. Ekonomik krizler, siyasi çıkmazlar tamamen ortadan kalkacak. Belini kırdığımız terör bir daha nefes alamayacak. Tamamen yok olana kadar bu operasyonları sürdüreceğiz. Bugünlerde finans operasyonları ile Türkiye’ye ayar vermeye çalışıyorlar. Türkiye’yi hedef alanlar, siyaset mühendisliği yapanlar kaybetmeye mahkumdur. 24 Haziran 81 milyon vatan evladının yüzünün güleceği gündür. 24 Haziran’da Türkiye şahlanacak. 24 Haziran için hazır mısınız? Pensilvanya ve Kandil’in ışığını söndürecek misiniz? Milletin, devletin bekası için AK Parti diyecek misiniz? At binenin, kılıç kuşananın" şeklinde konuştu.

Başbakan’dan Düzce’ye müjdeler

AK Parti’nin Türkiye’de 16 yılda büyük başarılara imza attığını ifade eden Başbakan Yıldırım, "10 milyar liralık Düzce’ye yatırım yaptık. Helal hoş olsun. Son 16 yılda bin 840 yeni derslik yaptık, 2006’da Düzce’ye üniversite kurduk. Gençlik merkezleri, spor salonları inşa ettik. 300 yataklı Düzce Devlet Hastanesi başta olmak üzere 6 tane hastaneyi yaptık. Doğalgaz konforu ile buluşturduk. Düzce, Bolu, Zonguldak, Sakarya bölünmüş yollarla bağlı değildik, şimdi bölünmüş yollar ile bağladık. Sadece bir organize sanayi bölgesi vardı, bugün tam 5 tane organize sanayi bölgesi var. 7 bin kişinin üzerinde vatandaş ekmek yiyor. Bu organize sanayi bölgeleri de sizin evladınız Faruk Özlü’ye bağlı. 3 tane OSB daha yapıyoruz. Böylece çalışan sayısı 13 binin üzerine çıkacak. Tarımda, hayvancılıkta Düzce’ye 800 milyon lira destek verdik. 133 bin dönüm araziyi su ile buluşturacağız. Kardüz yaylasına çok büyük bir gençlik merkezi kuracağız. Düzce’ye yakışır bir stadyumu da yapacağız. Mevcut stadın yerini millet bahçesi yapıyoruz" dedi.