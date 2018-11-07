Başhekim Balbay, tek tek dinledi

Dr. Öner Abidin Balbay, açık kapı gününde şikayetleri dinledi.

Düzce Üniversitesi iç ve dış paydaşlarının şikayet, öneri ve düşüncelerini üst yönetime iletme kanallarından biri haline gelen “Açık Kapı Günü”, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. 6. Açık Kapı Uygulamasına katılan paydaşları makamında ağırlayan Dr. Öner Abidin Balbay, kendisine iletilen konulara ilişkin notlar alarak değerlendirmede bulundu. Etkin bir yönetimin her türlü fikre saygılı ve açık olmaktan geçtiğini vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Balbay; Açık Kapı Uygulamasının bu anlamda kurumsal gelişime ayrı bir dinamizm kattığını dile getirdi. Paydaşlar arası güçlü iletişimin güveni, üretkenliği ve başarıyı beraberinde getirdiğini belirten Prof. Dr. Balbay, bu çerçevede Açık Kapı Günlerinde iletilen her görüşün Hastane idaresince daha iyi hizmet sunmak için sürdürülen çalışmalara ışık tuttuğunu ifade etti. Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, açıklamasını Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen Açık Kapı Uygulamasına katılım sağlayan herkese teşekkür ederek tamamladı.