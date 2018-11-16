Başkan aday adayı Bıyık çalmadık kapı bırakmıyor

MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yoğun tempo ile çalışan Bıyık, ziyaretler sırasında seyyar pilavcıdan pilav yemesi “Halkın Adamı” yakıştırmasını aldı.

Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için Düzce'den aday adaylığını açıklayan ilk isim olan MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık, seçim çalışmaları kapsamında Düzce Ülkü Ocakları, Fotoğraf sanatçısı Lütfü Şimşek ve Düzce Depremzedeler Derneğini ziyaret etti.

“Ocakların ocakları tütmeli”

Başkan aday adayı Bıyık Düzce Ülkü Ocaklarını ziyaret etti. Ziyarette Düzce Ülkü Ocakları İl Başkanı Ayhan Bülbül ve Ocak Teşkilat üyeleri karşıladı. Ziyarette konuşan Bülbül, “ Ülkü Ocakları olarak ülkenin gençlerine yönelik olan çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Sizin gibi büyüklerimizin bizlere verdiği desteklerle Ocağın ocağı tütüyor” şeklinde konuştu.

Ülkü Ocakları ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Bıyık ise yaptığı konuşmada, “Ülkü Ocakları yapısı itibari ile büyük ve önemli görevler üstleniyor. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Ülkemizde gençlerin ülkesine, bayrağına ve milletine faydalı bireyler olabilmesi için sizlerin üstlendiği misyonlar önem arz ediyor. Ülkemizin geleceği için Ocakların Ocağının tütmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bıyık, adeta Düzce tarihine yolculuk yaptı

Arşivinde milyona aşkın fotoğraf bulunan ve Düzce'nin tarihine fotoğraflarıyla ışık tutan Lütfü Şimşek de evinde bulunan özel odanın kapılarını MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık için açtı.

Lütfü Şimşek, Erdoğan Bıyık'a başta Düzce'de belediyecilik anlamında ilimize hizmet etmiş belediye başkanları, Düzce'ye gelmiş devlet büyükleri, Düzce'nin eski görüntüleri ile yeni görüntüleri arasındaki farkı başta olmak üzere birçok fotoğrafla tarihi yolculuğa çıkardı.

Lütfü Şimşek yaptığı konuşmada, “Bu odaya siyasileri almıyorum ancak sizlerin çıkmış olduğunuz bu yolda tarihinizi bir de benim arşivimden görmenizi istedim. Düzce'ye hizmet etmek için önce geçte Düzce'de neler olduğunu bilmeniz gerekiyordu” şeklinde konuştu.

Bıyık ise konuşmasına “Bugün burada tarihi bir yolculuğa çıktık. Düzce'nin eski fotoğraflarıyla yeni fotoğrafları arasında çok fark var. Bugün bu ziyaret ile Düzce hakkındaki değerlendirmelerim daha kuvvetli olacak” şeklinde konuştu.

Bıyık Lütfü Şimşek ziyaretinden sonra Düzce Depremzedeler Derneğini ziyaret etti. Ziyarette Bıyık'ı Düzce Depremzedeler Derneği Başkanı Ayşegül Şenol Can ve dernek üyeleri karşıladı.

Ziyarette konuşan Düzce Depremzedeler Derneği Başkanı Ayşegül Şenol Can, “Düzce iki büyük deprem yaşadı ve ne yazık ki depremlerden ders alamadık. Sürekli olarak kat sayıları artıyor. 30 yılda bir büyük deprem olan Düzce'de yönetimlerin ve insanların bilinçli olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ziyaretler sırasında Bıyık Seyyar Pilavcıdan pilav yedi. Bıyık'ın vatandaşla iç içe olması ise takdirle karşılandı.