Başkan Ay ahilik haftası etkinliğine katıldı

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri Cedidiye Camii önünden Anıtpark'a kortej yürüyüşü ile başladı.

Sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu kökleri çok eskilere dayanan bir gelenek olan Ahilik Haftası etkinlikleri Cedidiye Camisi önünden başlayarak Anıtpark Meydanına kadar Düzce Belediyesi mehter takımının da eşlik ettiği yürüyüşle başladı. Yürüyüşe ve Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen programa Düzce Vali Yardımcısı Cemal Demiryürek, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, kurum müdürleri, esnaf odası başkanları ile üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşma yapan Düzce Vali Yardımcısı Cemal Demiryürek, “Ahilik düşüncesi Selçuklu'da ve Osmanlı da farklı isimlerle yer almıştır. Ahilik, günümüze kadar esnafa yol gösteren fikir ve düşünce kaynağıdır. Ahilik öncelikle bir kardeşlik teşkilatıdır. Kardeşliğin gereği de paylaşmaktır, zor durumda olana destek olmaktır. Ahilik, sadece bir meslek örgütü dayanışması değil, aynı zamanda kontrol mekanizması olan bir teşkilatıdır. Yeri geldiğinde Anadolu'da Moğol istilasına karşı koyduğu gibi ülkesini, milletini ekonomik saldırılara karşı da savunmasını bilmektir. Ülkemizin ekonomik riskler altında olduğumuz günümüzde de mevcut durumu fırsata çeviren değil, vatandaşı, komşu esnafı ve milletin menfaatini gözeterek faaliyette bulunmalıdır. Unutmayalım ki bir olursak var oluruz, ayrılırsak yok oluruz” dedi.

Programda Ahilik geleneği hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “Ahilik” anlayışının Türk geleneğinde birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirterek “Ahilik, temelleri Selçuklu zamanında atılmış, Osmanlı zamanında kurumsallaşmış bir sivil toplum örgütüdür. Burada esnaf ve sanatkarlarımız bir araya gelerek sorunlarını çözme noktasında o tarihlerden başlayarak bir organizasyon içersine girmişlerdir. Günümüzde emperyalist güçlerin büyük marketleri, büyük ticarethaneler büyük küçük bakkallarımızı yıkmaktadır. Bun şunu tavsiye ediyorum ki küçük bakkallar, marketler bir araya gelerek bunlara karşı direnmeli, günün şartlarına göre pozisyon almalıdır. Yoksa büyük balığın küçük balığı yuttuğu gibi aradan çıkarlar. Günün şartlarına göre kendimizi güncelleyelim. Burada özellikle oda başkanlarımız bütün üyelerini bu konuda eğitsinler, bir araya gelsinler, tek başına hareket etmesinler ve büyük ticarethaneler, büyük fabrikalar kursunlar yoksa eriyip giderler” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ahilik haftası kapsamında esnaflara ödül töreni düzenlendi. Daha sonra protokol üyeleri, kurulan esnaf stantları gezerek ve katılımcılara pilav dağıttı.