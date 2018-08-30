Başkan Ay, “Aydınpınar’a kısa zamanda yoğun ilgi”

Tüm Düzcelileri Aydınpınar Şelalesi Sosyal Tesislerine davet eden Ay, eksiklerin en kısa zamanda giderileceğinin altını çizerek Tüm Düzcelilerimizi Aydınpınar Şelalesine bekliyoruz. Bundan yaklaşık 2 ay önce Melen Su Park’ı açtık şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişinin Melen Su Park’ı ziyaret ettiğini görüyoruz. Çok büyük bir alaka var. Biz Belediye olarak orayı daha canlı hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni mesire alanları oluşturmayı sürdürüyoruz. Birde Kurugöl’ümüz var. Yakında oraya da müdahale edeceğiz. İnsanlarımızın şehir kalabalığından, yorgunluğundan uzaklaşmasını, buralara gelip dinlenmelerini ve dingin bir şekilde mesailerine başlamalarını istiyoruz. Hafta sonlarını burada geçirmelerini temenni ediyoruz. Bayramdan önce açılmış olmasına rağmen Aydınpınar Şelalesi’ne yoğun bir ilgi var. Gelen misafirlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda eksikleri hızlı bir şekilde gidermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Öğrencilere ücretsiz tur

Başkan Ay, üniversitede yeni dönem başladığında öğrencilere ücretsiz Düzce turu yaptırmayı planladıklarını söyleyerek “Üniversitede yeni dönem başladığında öğrencilerimize bir Düzce turu yaptırmayı planlıyoruz. Valilik önünden bir otobüs kaldırıp mesire alanlarını gezdirmeyi planlıyoruz. Bu uygulama ücretsiz olacak. Güzel dere Şelalesi, Toptepe, Aydınpınar Şelalesi, Samandere Şelalesi, Kurugöl ve son olarak Akçakoca şeklinde bir tur planlıyoruz” diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, atlı zabıtalar ile ilgili gelen eleştirileri yanıtladı.

Atlı zabıtaların bir güzergahı ve çalışma programı olduğunu altını çizen Ay, halkın büyük bölümünün uygulamadan memnu olduğunu kaydederek “Atlı Zabıtanın belli bir bir güzergahı ve çalışma programı var. Atları öğle sıcağında çıkartmıyoruz. Öğleden sonra Zabıtalarımız çalışma alanına çıkıyorlar. Yatsıya kadar mesaileri devam ediyor. Halkın büyük bölümü memnun. Eleştirileri bize iletebilirler. Atların rengi ile ilgili eleştiriler olduğu söyleniyor. Buna çok anlam veremedim. Ama eleştirilere açığız” dedi.