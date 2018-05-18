Başkan Ay “Bağımsızlık mücadelemizin yıl dönümü”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında 19 Mayıs’ın Türk milletinin en önemli dönüm noktalarından, bağımsızlık savaşının başlatıldığı gün olduğunu belirterek "Türk Milletinin Kurtuluş Mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919, zafere giden yolda ülkemiz ve milletimiz adına atılan en önemli adımdır. Bu önemli gün Atatürk’ün gençlere armağanıdır. 19 Mayıs, ’Yaşanan günler ne kadar karanlık, içinde bulunulan durum ne kadar zor olsa da, inancı kaybetmeden, mücadeleyi bırakmadan yola devam etmek gerektiği’ mesajıdır. Ben öncelikle, tarihin bir daha hiçbir ülkeye, hiçbir millete Birinci Dünya Savaşı’ndaki büyük acıları, zorlukları yaşatmamasını diliyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde halkımızın, özellikle gençlerimizin tankların önüne çıkıp vatanı için verdiği mücadele hiçbir zaman unutulmayacak. Tarih bugünün gençlerini de her zaman gururla yazacak. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi de bir kez daha saygıyla anıyorum. Gazi Mustafa Kemal’in ’Benim doğum günüm’ diyerek Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.