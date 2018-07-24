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24 Temmuz 2018 12:18

Başkan Ay “Basın demokrasinin lokomotifidir”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ay “Basın demokrasinin lokomotifidir”

24 Temmuz 2018 12:18


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında basın gücünün demokrasinin işlemesi bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek “II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi ile basına uygulanan sansürün kaldırıldığı 24 Haziran 1908 tarihinden bu yana bu önemli gün Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Haber verme, denetim, eleştiri, eğitim, eğlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi çok önemli işlevleri olan basının, uygarlığın ilerlemesine ve demokrasinin gelişimine çok büyük katkısı vardır ve özgür basın ülkemizde demokrasinin en iyi şekilde işlemesi için gerekli bir kuvvettir. Demokrasi ve milli iradeyi destekleyici ve perçinleyici kuvvetlerinden biri olan basınımızın gece, gündüz demeden fedakarca çalışan mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.




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