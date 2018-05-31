Başkan Ay “Biz büyük bir aileyiz”

günü düzenlenen “Kardeşlik İftarı” Düzce’de de bin yüz kişinin katıldığı Düzce Belediyesi organizasyonu ile yapıldı.

Yetim, öksüz çocuklar ile şehit ve gazi ailelerinin katıldığı ve tüm Türkiye’de Ramazan ayının 15. gününde düzenlenen “Kardeşlik İftarı”na Düzce’de de yoğun ilgi gösterildi. Düzce Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Huzur, Bereket ve Kardeşlik Sofrası”nda Düzceliler bir araya geldi. İftar programına vali yardımcıları, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Ağır Ceza Resisi Ferhan Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, AK Parti Düzce Milletvekili Adayı Dr. Numan Çabuk, CHP Milletvekili Adayı Hasan Servet Öktem, belediye başkan yardımcıları, şehit yakınları ve gaziler ile bazı kurum ve daire amirleri katıldı.

Dualar eşliğinde oruçların açılmasının ardından Sema gösterisi yapılan programda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay “Kardeşlik iftarının bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Şehit yakınları ve gazilerimiz de burada yer alıyor. Ülke olarak kardeşliğin önemine her fırsatta değiniyoruz. Bu tarz programlarda da kardeşliğin unsurları bir kez daha ortaya çıkıyor. Ülke olarak biz büyük bir aileyiz. Düzenlediğimiz iftara katıldığınız için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.