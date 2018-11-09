Başkan Ay “Bolu caddesi çift yön olacak”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Bolu Caddesi'nin çift yön olacağını söyledi.

Düzce Belediye başkanı Dursun Ay katıldığı tv programında gündeme ilişkin soruları değerlendirdi. Son zamanlarda hız kazanan yeni yol açma ve alternatif güzergah düzenlemeleri hakkında konuşan Başkan Ay, “Her an vatandaşlarımızla iç içe yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda hangi çalışmaya ağırlık vermemiz gerektiğine karar verdik. Yeni yol açma çalışmalarımız TEM Otoyol bağlantısı ile entegre bir şehir içi ulaşım için devam ediyor. Çalışmaları başından beri takip ediyorum. OSB girişinden D-100'e kadar olan bütün detayları kontrol ediyorum. Yan yol bağlantıları, yani trafiğimizi rahatlatacak alt yolları. Bu projeler tamamlandığında sadece Fiskobirlik kavşağında bir sıkışma olacağını tahmin ediyoruz. Yol Beyköy'e direk gitmeyecek, orda sağ tarafta bir kavşağımız var. Kavşaktan yeni yol yaptık mezarlığa, oradan devam edeceğiz. Zaten Beyköy'e gidecek kişiler o yolu kullanmayacak. Sadece ara mahallelere gidecekler Beyköy yolunu kullanacaklar.1. ve 2. OSB'ye gitmek isteyen kişi kesinlikle eski yolu kullanmayacak, dolayısıyla trafik çok rahatlayacak. Ayın 12'sinde trafiğe açacağız. Ancak resmi açılış olmayacak. Aynı zamanda Atatürk Bulvarından gelen araçlar yalnızca İstanbul Caddesi istikametine değil Fiskobirlik yönüne de dönebilecek, Bolu Caddesini çift yön haline getireceğiz” dedi.

Şehir merkezi çevresinde açılan yeni yollar hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Ay, Aydınpınar, terminal ve hatta hastane arasında önemli bir bağlantının son aşamaya geldiğini aktararak, “Şu anda biliyorsunuz Aydınpınar'dan Beyköy istikametine Terminale, Ağaköyü'nden köprü yapıyoruz. Asar deresinden köprü başlandı, yılbaşına kadar bitecek. Biz de yeni yolları açacağız. Otogardan çıkan bir kişi Aydınpınar caddesine, oradan Ağa köy ile Çay mahallesi arasından geçecekler ve son olarak oradan Asar deresinin üzerinden direk olarak Atatürk Devlet Hastanesine ulaşacaklar. Yine aynı noktadan D-100'e 25 metrelik duble bir yolumuz olacak. Bir yandan da çam köyünden yine hal kavşağına geliyoruz orda da yol yapıyoruz bütün çevre yollarını bitirmek için çalışıyoruz. Ayrıca Olimpiyat kavşağına kontrollü bir kavşak yapacağız, biz yan yolları açtığımızda yollar daha da rahatlayacak. Hava şartları iyi giderse yılbaşına kadar yan yolları açacağız. Bu bir seçim yatırımı değil. Biz en başından beri ne yapabiliriz diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.