Başkan Ay çalışmaları inceledi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Melen Su Park Projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Melen Su Park çevre yollarında asfaltlama işleminin yapıldığı çalışmaların peyzaj düzenlemesiyle devam etmesi bekleniyor. Ekiplerden projenin durumu hakkında bilgi alan Başkan Ay projede detay çalışmaların yürütüldüğünü belirterek “kapalı mekan, spor ve sosyal alanların yapımı tamamlandı. Şimdi çevre ve iç yolların asfaltlama işlemi yapılıyor. Işıklandırma ve tesisat işlemleri de tamamlandı. Düzce’nin vizyon projesi olacak bu çalışma ile vatandaşlarımıza ailecek vakit geçirecekleri bir yer kazandırıyoruz. Peyzaj düzenlemelerinin de bitirilmesinin ardından buranın açılışı için planlamalarımızı yapacağız. Melen Su Park projesi ile Düzce bölgesinde bir yıldız olacak” ifadelerini kullandı.