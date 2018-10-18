İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ay çalışmaları yerinde inceledi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları yerinde incelendi.


Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ay, Fen İşleri Müdürü Ferit Girgin'den yol çalışması hakkında bilgiler aldı. Şehir merkezinden Tem otoyoluna bağlanacak bağlantı yolunun önemine değinen Başkan Ay, ‘'Her zaman ifade ettiğim gibi Düzce halkı her şeyin en iyisine layık,bunun için de bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Şehir merkezini tem otoyoluna bağlayacak bu yol önemli bir sorunu çözüme kavuşturmuş olacak'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.