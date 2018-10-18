Başkan Ay çalışmaları yerinde inceledi

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ay, Fen İşleri Müdürü Ferit Girgin'den yol çalışması hakkında bilgiler aldı. Şehir merkezinden Tem otoyoluna bağlanacak bağlantı yolunun önemine değinen Başkan Ay, ‘'Her zaman ifade ettiğim gibi Düzce halkı her şeyin en iyisine layık,bunun için de bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Şehir merkezini tem otoyoluna bağlayacak bu yol önemli bir sorunu çözüme kavuşturmuş olacak'' ifadelerini kullandı.