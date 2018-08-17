Başkan Ay “Deprem gerçeği hiç unutulmamalıdır”

yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ay mesajında Düzce’nin Türkiye’nin en aktif deprem kuşağında yer aldığına ve önlemlerin hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, o dönemde asrın felaketi olarak adlandırılan ve Marmara’nın Doğusunda binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin üzerinden geçen 19 yıl için bir mesaj yayımladı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce’de büyük yıkımlara neden olan deprem gerçeğine vurgu yapan Başkan Dursun Ay mesajında şu görüşlere yer verdi: “Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanılması kaçınılmazdır. Burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız alandaki binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır. Yaşanan büyük acıdan ders çıkararak, buna uygun hareket etmeliyiz. Bu anlamda; Düzce Belediyesi olarak İmar ve Şehirleşmenin düzenli ve sıkı denetim içinde gelişmesi adına önemli kararlar uyguluyoruz. Düzce’deki deprem riskini ve zemin yapısını göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızı tedbir ve hazırlığa sevk etmeye çalışıyoruz. Doğal afetler elbette engellenemez ancak alınacak tedbirler ve oluşturulan bilinç ile zararlarını en aza indirebileceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle, 17 Ağustos Marmara depreminin 19’uncu yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.”