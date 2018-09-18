Başkan Ay, dereceye giren öğrencileri tebrik etti

2018 dönemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda dereceye giren Düzceli öğrenciler Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı ziyaret etti. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit önderliğinde Başkan Ay ile bir araya gelen öğretmen, öğrenci ve ailelerinin gururu gözlerinden okundu. Ziyarette açıklama yapan Başkan Dursun Ay da öğrencileri tek tek tebrik ederek “bu önemli sınavda Türkiye çapında dereceye giren ilimizi gururlandıran değerli gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunacak, vatanına milletine bayrağına hayırlı bir nesil yetiştiren kıymetli ailelerinde ve siz öğretmenlerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizindir. Ülkemizin geleceği için böyle genç beyinlere sahip çıkmalıyız. Üniversite hayatlarında da biz her zaman yanlarındayız, destek için hazırız. Başarılarının hayatları boyunca devam etmesini diliyorum. Yeni öğrenim dönemi hepsine hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Dursun Ay öğrencilere tek tek hediyelerini takdim etti.