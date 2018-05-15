Başkan Ay: “Düzcenin tarihini geleceğe aktarmalıyız”

Konuralp’de yapılan anma programına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da katıldı.

Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla Düzce’de programlar erken başladı. Düzce’nin tarihi yerleşim yeri Konuralp’de bulunan Konuralp Müzesi’nde düzenlenen kutlama programına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak ile vatandaşlar katıldı. Program müze önünde hazırlanan resim sergisinin gezilmesi ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Vali Dağlı, Konuralp’e yani bir müze kazandırılacağını belirterek “Baktığımızda maalesef ki biz millet olarak hem toprağın altında yatan değerleri hem de toprağın altındaki eserlerin önemini bilemiyoruz. Bu manada Konuralp gerçekten çok önemli. Bu eserlerin kıymetini bilmek zorundayız. Karşımızdaki antik tiyatronun bir parçası kamulaştı diğer parçası da kamulaşma aşamasındadır. Tamamı kamulaştırıldığında çalışmalarımıza başlayacağız. Tarihi, eserleri ve insanıyla Konuralp gerçekten çok önemli ve gelecek için umut vaat ediyor. Turizmle ilgili yaptığımız çalışmalarda arkadaşlarımız bilir Konuralp bizim deklarasyon merkezi çalışmalarımızın başında yer alıyor. Pek çok çalışmalarımız, turumuz Konuralp’ten başlamak durumundadır. Turizmde Konuralp baş değer olma yönünde ilerliyor. Bunun için çevredeki binalar bu doğrultuda onarılacak. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansları’yla bir çalışma yaptık buradaki binaların onarılması için 500 bin Euro maddi değer kazandıracağız. Konuralp’imizi layık olduğu konuma getirmek durumundayız. Buradaki müzenin çok eski olduğunu geçen yıl söylemiştim. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanımızla görüşmeler yaptık. Yeni bir müze yapılması programa alındı. Bunun projesi hazırlanıyor. 2 bin 940 metrekare kapalı alanı olan müzemiz inşallah bu yıl projesi tamamlanarak önümüzdeki süreçte devreye girmiş olacak. Müzemizin yerini değiştirmeyeceğiz ve yeni müzeyi de yine aynı yere yapacağız. Mevcut müzemizdeki eserleri bir yıl süreyle başka bir yerde muhafaza edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Başkan Dursun Ay da Düzce’nin milattan önceye kadar dayanan tarihi süreçlerinin gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini belirterek “Bizler geçmişimizi iyi bilmemiz lazım ki geleceğe ona göre planlama yapalım. O yüzden biz gençlerimize geçmişimizi öğretelim ve geleceğimize ona göre şekillendirelim. Biz bundan bir ay önce Kosova’ya gittik. Kosova’ya giderken şöyle bir şey aklımdan geçti. Atalarımız at sırtında o dağları, o tepeleri nasıl aşmış. Öyle camiler, öyle eserler var ki arkadaşlar insan hayran kalıyor. Kosova’da, Üsküp’te böyle çok eserimiz var. O yüzden geçmişimizi bilmemiz lazım. O yüzden birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. İspanya’da 700 yıllık İslam medeniyeti yok olmuş. Oradaki Müslümanlar ayrılığa düşünce onları oradan kovalamışlar. Bizim o yüzden Anadolu coğrafyasında ayrılığa düşmemiz gerekiyor. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak kimse bize bir şey yapamaz. Biz kendi aramızda ayrılığa düşersek, anlaşamazsak birileri gelip bizi ülkemizden atmaya kalkar. Birçok medeniyet bu yüzden yok olup gitmiştir. Hafta sonu Kastamonu’nda tarihi değerlerle ilgili toplantı vardı. Bütün şehirler tarihi değerlerinden bahsetti. Bizim de Düzce’de böyle tarihi değerlerimiz var. Düzce ile ilgili ne yazık ki orada her hangi bir konu gündeme gelmedi. Bu konuda gerçekten orada üzüldüm ama bundan sonra Düzce’mizi bu tarz toplantılarda gündeme getireceğiz” dedi.