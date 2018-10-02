Başkan Ay evi yanan aileyi ziyaret etti

Akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur sonucu Ağa Mahallesi 1963 Sokak üzerinde Hayri Asan'a ait iki katlı evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası evi yanan aileyi ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, "Yıldırım düşmesi sonucu evi yanan Hayri Asan kardeşimize meclis üyelerimizle birlikte ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralarını sarma konusunda bizlerde yardımcı olacağız. Tüm aileye geçmiş olsun diyorum" dedi.

Evi yanan Hayri Asan, Belediye Başkanı Dursun Ay'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Çıkan yangında evinin çok büyük hasar gördüğünü ve evdeki eşyaların tamamının yanarak kullanılamaz hale geldiğini belirterek yardım isteyen Asan, “Allah razı olsun Belediye Başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Sağolsun bu kötü günümüzde Belediyemizi yanımızda görmek bizleri çok memnun etti” diye konuştu.