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04 Haziran 2018 12:09

Başkan Ay, halkla birlikte oruç açtı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Çay ve Ağa Mahalleleri ile ortaklaşa düzenlenen mahalle iftarına katıldı.

Başkan Ay, halkla birlikte oruç açtı

04 Haziran 2018 12:09


Ramazan ayı boyunca her vatandaş ile aynı sofraya oturmaya özen gösteren Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay mahalle iftarlarına Çay ve Ağa mahallesi sakinleri ile devam etti. İki mahallenin birleştiği noktada Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan iftar sofrasına AK Parti Düzce Milletvekili Adayı Fahri Çakır ile parti üyeleri ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Ay ve Çakır daha sonra aynı sofrada oruçlarını açtı. Fasıl ekibinin tasavvuf müziği konseri verdiği iftar programına vatandaşların yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı.




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