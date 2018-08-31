Başkan Ay hastaları ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, vatandaşların evlerine konuk olmaya devam ediyor. Sık sık hasta ziyaretleri yapmaya özen gösteren Başkan Ay, Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç Başkurt ve müdürlük görevlileri ile birlikte vatandaşların evlerine konuk oldu. Hasta yatağında Başkan Dursun Ay’ı karşılarında gören Düzceliler belediyeden beklenti ve taleplerini bizzat Başkan Ay’a iletme fırsatı buldu. Vatandaşlardan ihtiyaçları konusunda bilgi alan Başkan Ay Sosyal Yardım İşleri yetkililerine hastalara karşı duyarlı ve ilgili olmaları konusunda talimat verdi.