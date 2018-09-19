Başkan Ay “Hem alt hem üst yapıda çalışıyoruz”

Düzce Belediyesi şehir genelinde başlattığı çalışmalarla tüm birim müdürlerinin koordinasyonu sayesinde hem alt hem de üst yapı yatırımlarını hızlandırdı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın kesin talimatı doğrultusunda çalışma planı hazırlayan birim müdürlükleri öncelikle ihtiyaçları belirlediği mahallelerde alt yapı yatırımlarını tamamlıyor. Özellikle Beyciler mahallesinde hem kanalizasyon hem de asfaltlama çalışmalarına ağırlık veren ekipler son olarak Beyciler Mahallesinde bulunan lisenin kanalizasyon hat çalışmasını sürdürüyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Düzce'nin büyüme gücüne paralel olarak hizmet yelpazesinin de genişlediğini belirterek “Şehrimiz her geçen gün büyüyor. Nüfusumuzda da artış görüyoruz. Bu şehir hizmet istiyor, biz de bu durumda elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Birim müdürlerimizle sık sık toplantılarda bir araya gelerek vatandaşımızın taleplerini, mahallelerimizin eksiklerini tespit edip değerlendiriyoruz. Önce alt yapıda ihtiyaçları karşılayıp daha sonra asfalt kaldırım ne gerekiyorsa yapmaya özen gösteriyoruz. Hizmette kaybedecek zaman yoktur. Bu konuda şahsım, belediye personelimiz ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi.