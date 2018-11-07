İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ay icracı personel ile bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, yaz demeden kış demeden sahada çalışan belediye işçileri ile düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekli toplantıda bir araya geldi. Personelin talep ve isteklerini dinleyen Başkan Dursun Ay kurum içi uyumlu çalışma koşullarının yapılacak toplantılar ile perçinleneceğini belirterek “Destek hizmetleri personelimizle başlayan buluşmalarımız bir diğer icraatçı personelimizle devam ediyor. Fen İşleri belediye hizmetlerinin önemli bir ayağıdır. Gözle görülen proje ve yatırımlarımızın mimarları olan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mümkün olduğunca sizlerle bir araya gelmeye çalışıyorum. Özverili çalışma anlayışından dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik ve takdir ediyorum. Uyum içinde çalışmalarımızı hızlı bir biçimde sürdürmemiz büyük önem taşıyor. Bu konuda sizlerin de elinden gelen gayreti gösterdiğini düşünüyorum. Her zaman dediğim gibi personelimiz her türlü istek ve taleplerinde önce birim müdüründen ve benden de destek isteyebilir, derdini sıkıntısını paylaşabilir. Hep birlikte Düzce için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.