Başkan Ay iki köprü için söz aldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi düzenlenecek olan ve toplam yatırım maliyeti 159 milyon TL olan 9 tesisin temel atma törenine katılmak üzere Düzce’ye geldi. İlk olarak Düzce Valiliği’ni ziyaret eden Bakanlar Eroğlu ve Özlü, karşılama heyeti ile tek tek tokalaşarak valilik binasına geçti. Buradaki ziyarette Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile Belediye Başkanı Dursun Ay da yer aldı. Buradaki toplantıda Bakan Eroğlu’na Düzce’nin talep ve ihtiyaçlarından bahseden Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Ağa Mahallesi Asar Deresi üzerine ve Koçyazı Mahallesi Beyciler-Metek TOKİ bağlantı yollarının geçtiği dere üzerine köprü yapılmasını istedi. Konu hakkında Başkan Ay’dan bilgi alan Bakan Eroğlu iki köprünün en kısa sürede yapılması için söz verdi.

Daha sonra Düzce Belediyesi Kültür Merkezine geçen heyet burada 8’i Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve 1’i ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından olmak üzere Düzce’ye kazandırılacak toplam 9 projenin temel atma törenini gerçekleştirdi. DSİ tarafından inşa edilecek Çilimli Yenivakıf ve Akçakoca Altunçay barajları ile 6 taşkın koruma tesisinin yanı sıra ağaçlandırma ve ormancılık projelerini içeren çalışmalar başlayacak. Projeler hakkında yapılan bilgilendirmede temeli atılan tesisler ile 2 milyon 230 bin metreküp su biriktirileceği ve 1 il merkezi, 3 ilçe merkezi ve 1 mahalle ile toplam 5 bin 266 dekar arazinin taşkın zararlarından korunacağı belirtildi.