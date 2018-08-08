Başkan Ay istişare toplantısına katıldı

Olağan Büyük Kongresi öncesi düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

AK Parti Düzce Teşkilat Başkanı Okan Acar başkanlığında yapılan toplantıya TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Üyesi 27. Dönem Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, İl Yerel Yönetimler Başkanı Murat Ayyıldız, il ve ilçe belediye başkanları, ilçe ve belde başkanları, il kadın kolları başkanı, il gençlik kolları başkanı katıldı.

AK Parti Genel Merkez 6. Olağan Büyük Kongresiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Düzce il teşkilatı olarak alınması gereken tedbirler ve yapılan hazırlıklar ele alındı.

Milletvekili Köktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, partinin 6. Olağan Kongresi öncesinde teşkilatlarla biraya gelerek istişarelerde bulunmak istediklerini belirtti.