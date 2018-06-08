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08 Haziran 2018 12:36

Başkan Ay karne konusunda velileri uyardı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Başkan Ay karne konusunda velileri uyardı

08 Haziran 2018 12:36

Başkan Ay “kırık notlar gelir, geçer yeter ki kalpler kırılmasın” dedi.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 2017-2018 eğitim öğretim yılı dönem sonu karneleri alan öğrenciler ve aileleri için bir mesaj yayımladı. Başkan Dursun Ay ailelerin zayıf not alan öğrencilere karşı daha anlayışlı davranmalarını isteyerek “Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karne, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların ve gösterilen performansın neticesidir ve başarının değerlendirilmesinde sadece bir araçtır. Unutmayınız ki karneleri öğrencilerimizin değerini, şahsiyetini, erdemlerini ve zeka seviyelerini belirleyecek bir gösterge değildir. Başarılıyken baş tacı ettiğiniz evlatlarınıza başarılı olamadığı zamanlarda da anlayış göstermeniz ve varsa sorunları çözmeye çalışmanız, onlara her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirecek ve güven duygularını güçlendirecektir. Çocuklarınızla birlikte geçireceğiniz güzel zamanlar, onlara göstereceğiniz ilgi, alaka ve sevginiz, onların hayat karşısındaki duruşlarını belirleyerek başarılarını artıracak ve ne istediğini bilen bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.




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