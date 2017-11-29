Başkan Ay Kaynaşlı teşkilat toplantısına katıldı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Kaynaşlı ilçe teşkilatının toplantısı için yapılan davet üzerine yönetim kurulu ile bir araya geldi. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katılan Başkan Ay, AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile istişare halinde çalışmanın avantajlarından söz ederek “teşkilatlarımızla yakın iş birliği halinde çalışmak vatandaşlarımızın taleplerini anlamak ve değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Düzcemiz hepimizin gözbebeği. Kaynaşlı ilçe teşkilatımızla da hem il merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarımızı hem de ilçelerimizle birlikte yapacağımız çalışmalarımızı değerlendirdik. Kıymetli çalışma arkadaşlarımın her konuda görüşlerini almaktan memnuniyet duyuyor, toplantı davetleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.