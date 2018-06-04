Başkan Ay, Körpeşler ve Sancaklar sakinleri ile buluştu

Körpeşler ve Sancaklar mahalle sakinleri ile orucunu açan Başkan Ay iftar buluşmasında masaları tek tek gezdi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalle iftarları Körpeşler Sancaklar mahalleleri sakinleri için hazırlanan sofra ile devam etti. İki mahallenin birleştiği sokağın trafiğe kapatılması ile düzenlenen alana erken saatte gelen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay iftar öncesinde masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Burada mahalle sakinlerinin talep ve şikayetleri ile yakından ilgilenen Başkan Ay “Körpeşler ve Sancaklar mahalle sakinlerimiz ile böyle güzel bir organizasyonda bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu tür buluşmalar sayesinde vatandaşlarımızla hasbihal etme şansımız oluyor, onların bizden beklentilerini öğreniyoruz. Çalışma prensiplerimizi buna göre planlıyoruz. Düzce Belediyesi vatandaşına hizmet etmek için var. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile bizi burada yalnız bırakmayan tüm hemşerilerime de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.